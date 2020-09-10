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Четверг, 10 сентября 2020, 09:36 мск

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Deutsche Bank объявил о начале всемирной «эпохи беспорядков»

Фото: Reuters

На смену эпохи глобализации, которую принято отсчитывать с 1980 года, приходит «век беспорядка», считают аналитики Deutsche Bank. По мнению автора доклада Джима Рейда и его коллег, характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над США, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что противостояние стран прежде всего будет наблюдаться в экономической сфере и напомнит взаимоотношения США и СССР времен холодной войны. Они полагают, что будет наблюдаться рост глобального долга, политики «вертолетных денег» от центральных банков и усиления влияния молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в 21 веке. Также будет наблюдаться наращивание электорального веса молодого поколения.

Еще одной отличительной чертой «века беспорядка» станет рост инфляции. Вопросы экологии и проблема изменения климата, в частности, также будут задавать настроения в мире. Аналитики считают, что начнет возрастать конкуренция поколений на фоне новой технологической революции. Предполагается, что «эпоха беспорядков» продлится не менее десятилетия. Авторы исследования также предупреждают, что новые реалии несут угрозу текущим глобальным оценкам.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 10.09.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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