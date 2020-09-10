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Четверг, 10 сентября 2020, 12:23 мск

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Из-за лесных пожаров небо над США стало кроваво-красным

Фото: Reuters

В США бушуют лесные пожары. В результате небо окрасилось в ярко-оранжевый и красный цвета. Американцы публикуют фото в соцсетях с места событий и делятся тревожными мыслями, называя непривычный цвет небосвода апокалиптическим.

Природные пожары в США (фото: CNN)

Пепел и продукты горения окутали штаты Калифорния и Орегон. При этом очаги природных пожаров находятся в 250 км. Местные жители в течение трех недель получают предупреждения о загрязнении воздуха.

По словам метеорологов, сложившая ситуация – своего рода антирекорд. «Дым и пепел от лесных пожаров становятся гуще с каждым днем. Вскоре они могут полностью перекрыть солнечный свет так, что день станет похожим на глубокую ночь», – рассказал CNN метеоролог Джадсон Джонс.

Калифорния, США (фото: Reuters)

Над городами Салем и Окленд дым такой плотный, что небо окрасилось в красный цвет. «Это выглядит как настоящий апокалипсис», – пишут местные жители в соцсетях.

Небо надо Оклендом

По мнению основателя Центра исследований климата и водных ресурсов в Окленде Питера Глейка, такое небо – признак глобальных изменений окружающей среды. «Изменение климата явно и недвусмысленно влияет на лесные пожары: более высокая жара и температура, засуха, вымирание деревьев, экстремальная погода, включая иссушающие ветра», – заключил климатолог.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.09.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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