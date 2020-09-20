БТРы, водометы, автобусы с ОМОНом: в центр Минска к началу новой акции протеста стянуты силовики

Силовики стягивают свои силы и спецтехнику к центру Минска, где запланирована очередная воскресная протестная акция оппозиции – «Марш справедливости». Очевидцы сообщают в соцсетях о военных грузовиках, автозаках, автобусах с бойцами ОМОНа, которые направляются в центр белорусской столицы.

В район Дворца независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко – прибыли грузовик внутренних войск, четыре автомобиля «Заслон», водомет и авто с колючей проволокой, передает корреспондент «РИА Новости» с места событий. Также сообщается о размещении водометов у резиденции Лукашенко. Силовики уже перекрыли металлическими ограждениями площадь Независимости. По последним данным, к самому Дворцу независимости подъехали БТРы.

Кроме того, перекрыта Октябрьская площадь и Александровский сквер, за которым расположено здание президентской администрации, передает Tut.by.

БТРы также подогнали к Верховному суду в Минске, куда планируют прийти протестующие. А к стеле «Минск – город-герой» прибыли силовики с водометами и натянули колючую проволоку.

Как сообщают очевидцы, сотрудники ГАИ перекрыли движение по проспекту Пушкина от улицы Ольшевского в сторону центра, в районе площади Бангалор в направлении улицы Орловской, а также по проспекту Победителей.

Добавим, что в Минске перед протестной акцией снова закрыли станции метро «в целях обеспечения безопасности». Поезда проезжают без остановок шесть центральных станций – «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига».

Накануне в Минске прошла женская акция «Блестящий марш». МВД Белоруссии сообщило о 415 задержанных в белорусской столице и 15 задержанных в других городах. Правозащитный центр «Весна» проинформировал о 390 задержанных.

Массовые протестные акции в знак протеста против итогов президентских выборов продолжаются в Белоруссии шестую неделю подряд. Победителем на них был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признать официальные результаты голосования и требует отставки Лукашенко, проведения новых президентских выборов и освобождения политзаключенных.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 20.09.20

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