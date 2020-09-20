Десятки тысяч человек вышли на протесты в Минске и других городах Белоруссии, идут задержания

В центре Минска на воскресный оппозиционный «Марш справедливости» собрались, по оценкам СМИ, от 50 до 70 тысяч человек. Массовые протестные акции проходят и в других крупных городах Белоруссии – Бресте, Витебске, Лиде, Гродно, Гомеле, Могилеве. Манифестации в Бресте, Гродно и Гомеле сопровождаются жесткими задержаниями. Против протестующих в Бресте силовики, по данным Tut.by, использовали слезоточивый газ, сообщается о задержании порядка 10 участников акции протеста. В белорусской столице к настоящему времени задержаны несколько десятков человек.

Собравшиеся возле стелы «Минск – город-герой» десятки тысяч участников «Марша солидарности» в Минске по проспекту Победителей первоначально направились к Дворцу независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, но затем сменили маршрут из-за перекрытия дороги военными и омонавцами со спецтехникой и двинулись в сторону проспекта Независимости к центру столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По периметру президентской резиденции и на всех прилегающих улицах выставлено усиленное оцепление, все смежные улицы заблокированы для движения. В связи с этим участники протестной акции направились к центру города. Силовики не мешают движению людей. По последним данным, силовики полностью перекрыли проспект Независимости и подходы к нему.

По информации пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, в Минске в ходе несанкционированной протестной акции задержаны более 10 человек, которые использовали «незарегистрированную символику».

В то же время белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании 24 человек на «Марше справедливости» в Минске и задержании 26 человек на протестных акциях в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре. Среди задержанных – двое журналистов.

Ранее сегодня «Интерфакс» сообщил о задержании 20 человек задержаны в центре Минска во время движения колонны протестующих от метро Немига в сторону стелы «Минск – город-герой». Отмечалось, что силовики выхватывали отдельных участников акции и отводили их в автозаки.

В субботу, 20 сентября, в Минске прошла женская акция «Блестящий марш». МВД Белоруссии сообщило о 415 задержанных в белорусской столице и 15 задержанных в других городах. Правозащитный центр «Весна» проинформировал о 390 задержанных.

Массовые протестные акции против итогов президентских выборов продолжаются в Белоруссии шестую неделю подряд. Победителем на них был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признать официальные результаты голосования и требует отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных.

Минск, Наталья Петрова

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