В Бишкеке протестующие захватили Белый дом, здания правительства и мэрии. Пострадали 590 человек

В ходе акции протеста в столице Киргизии пострадали 590 человек, один человек от полученных травм скончался в больнице, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

«По данным на 08:00 после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медпомощью обратились 590 человек», – приводит РИА «Новости» слова представителя Минздрава. Также стало известно, что 150 человек из этого числа были госпитализированы. 13 пациентов поместили в реанимационное отделение, один человек скончался. Причиной стал ушиб головного мозга тяжелой степени. Остальные проходят амбулаторное лечение.

Вечером 5 октября, несогласные с итогами парламентских выборов в Киргизии вышли на митинг в центре Бишкека. Они захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Кто-то из протестующих поджег один из кабинетов, огонь распространился на несколько помещений, на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах, передает портал 24.kg

По словам участников протестов, неизвестные специально устроили поджог. Протестующие прорвались на территорию Белого дома в ночь на 6 октября, протаранив ворота на пожарном автомобиле.

Протестующие также захватили здание правительства страны. «Утром протестующие заняли Дом правительства. Никаких объяснений работникам не представлено», – рассказал сотрудники аппарата киргизского правительства «Интерфаксу» Один из чиновников правительства рассказал РИА «Новости», что не может попасть на рабочее место. Его не пускают в здание неизвестные, вероятно, протестующие.

Кроме того, участники протестов захватили здание мэрии Бишкека, сообщил портал 24.kg со ссылкой на мэра Азиза Суракматова. Kaktus.media в свою очередь сообщает, что местонахождение Суракматова неизвестно, он не доступен для комментариев, а сотрудники мэрии не могут прояснить ситуацию. Также сообщается, что сегодня, 6 октября, мэрия работает в штатном режиме.

Еще одна группа протестующих прорвалась в здание Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где с августа 2019 года в СИЗО находился бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Его освободили.

Как писал «Новый День», после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии в центре Бишкека произошел стихийный митинг. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших 7-процентный барьер, вышли высказать свое несогласие с итогами голосования. Из 16 участвовавших в голосовании барьер смогли преодолеть только четыре. Силовики разгоняли участников протестов с помощью водометов и светошумовых гранат.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 06.10.20

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