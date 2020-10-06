Президент Киргизии заявил о попытке госпереворота в стране и допустил отмену итогов выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране после парламентских выборов попыткой захвата власти.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», – говорится в заявлении президента, опубликованном на официальном сайте главы Киргизии.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, в Бишкеке после оглашения предварительных итогов выборов началась массовая акция протеста, которая вечером переросла в жесткие столкновения с силовиками. На улицы вышли несогласные с результатами голосования. Правоохранители применяли против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ответ демонстранты забрасывали сотрудников милиции камнями, поджигали автомобили правоохранителей и скорой помощи. К утру митингующие захватили здания парламента и правительства Киргизии, а также мэрию Бишкека. Кроме того, протестующие освободили из СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, а из колонии – бывшего премьера Сапара Исакова. Также освобождены бывшие депутаты парламента республики Равшан Жээнбеков и Садыр Жапаров. В результате столкновений погиб один человек, еще 590 пострадали.

Президент Киргизии в своем обращении заявил, что приказал силовикам «не открывать огонь и не проливать кровь», чтобы не подвергать опасности жизни граждан. Однако, по его словам, протестующие «не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям».

Жээнбеков подчеркнул, что «спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата». Он призвал лидеров политических партий «успокоить своих сторонников, увести их с мест скопления» и «вернуться в правовое поле».

Президент Киргизии также заявил, что предложил «Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов». «Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил», – заявил он.

Добавим, что Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий – участников парламентских выборах.

Отметим, что в ночь на вторник, 6 октября, оппозиция заявила о планах сформировать народное правительство и назначить нового премьер-министра. По словам лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» (Родина) Жанара Акаева, их задача будет заключаться «в проведении новых выборов, которые будут чистыми и прозрачными» (цитата по «Интерфаксу»). Утром во вторник прозвучали заявления противников действующей власти о намерении отстранить от должности президента страны и принять новую Конституцию страны.

Накануне сторонники партий, которые не прошли в парламент, потребовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Они обвинили действующую власть в применении административного ресурса и в подкупе избирателей.

Бишкек, Наталья Петрова

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