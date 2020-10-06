«Мы дискредитировали себя»: ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными

Центризбирком Киргизии на фоне масштабных протестов против результатов прошедших 4 октября парламентских выборов принял решение признать итоги голосования недействительными. Об этом сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева в своем фейсбуке. Она уточнила, что ЦИК принял данное решение одиннадцатью голосами.

Джурабаева также сообщила, что на заседании рассматривался также вопрос о самороспуске Центризбиркома. По ее словам, «этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий» (цитата по 24.kg).

В понедельник, 5 октября, ЦИК Киргизии обнародовал предварительные итоги выборов в парламент страны, согласно которым в законодательный орган прошли проправительственные партии «Биримдик» (24,52% глосов) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные 12 партий, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть порог в 7% голосов, необходимый для получения мандатов. Явка избирателей составила 56,5% из 3,5 млн наделенных правом голоса жителей страны.

Вечером 5 октября несогласные с итогами выборов в Киргизии вышли на митинг в центре Бишкека. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламент, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные парламентские выборы. Протестующие обвинили действующую власть в применении административного ресурса и в подкупе избирателей. Акция протеста переросла в столкновения с силовиками. Ночью протестующие захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, а утром – здания правительства страны и мэрию Бишкека. Кроме того, они освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Кроме того, протестующие добились освобождения из колонии еще несколько политических деятелей, своих прежних лидеров.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти, призвал лидеров политических партий «успокоить своих сторонников» и убрать их с улиц. При этом он допустил возможность отмены итогов выборов.

Бишкек, Наталья Петрова

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