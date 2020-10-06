Словения смягчила правила для въезда россиян

Приезжающим в Словению иностранцам, в том числе россиянам, разрешили не отправляться на обязательную двухнедельную самоизоляцию, сообщает АТОР. Отмечается, что прибывающим в Словению иностранным гражданам из стран, находящихся в «оранжевом» или «красном» списке по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией теперь достаточно предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 сроком не более 48 часов.

Справка должна быть оформлена на английском языке и выдана одним из сертифицированных институтов микробиологии и иммунологии стран ЕС и третьих стран.

Для граждан государств из «красного» списка, в котором находится и Россия, возможен въезд без самоизоляции и теста на коронавирус в 14 случаях-исключениях. Так, в страну могут въехать трудовые мигранты, транзитные пассажиры, сотрудники международных перевозок, а так же те, кто прибыл с образовательными, служебными, неотложными деловыми или личными делами, а также для контакта с близкими членами семьи и др.

Список из почти 180 лабораторий РФ, которым доверяют в Словении, опубликован на сайте Национальной лаборатории здоровья, окружающей среды и пищевых продуктов Словении.

Сегодня оказаться в Словении можно только с пересадкой в Стамбуле или Париже. Минимальная стоимость билета составляет порядка 25 тыс. рублей.

Любляна, Иван Гридин

Любляна. Другие новости 06.10.20

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