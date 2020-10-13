В Германии заявили о заинтересованности в хороших отношениях с Россией

Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, несмотря на разногласия по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Хейко Маас в интервью РИА «Новости».

Комментируя сообщения о том, что случившееся может заморозить отношения между Москвой и Берлином, Маас отметил, что случившееся с Навальным, не меняет принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. «Мы – страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», – пояснил глава внешнеполитического ведомства Германии.

Он высказался о заинтересованности в хороших отношениях с Россией менее, чем через сутки после того, как главы МИДов стран ЕС договорились о введении новых санкции в отношении России из-за отравления Навального. Ограничения коснутся тех, кто, по мнению Евросоюза, причастен к разработке, хранению и распространению отравляющего вещества «Новичок», которым, возможно, был отравлен российский оппозиционер.

Как писал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите».

На прошлой неделе Организация по запрещению химического оружия по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, и которое не значится в списках запрещенных ОЗХО. Сам Навальный заявляет, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин. В России эти заявления отвергают.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 13.10.20

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