«Список Навального»: в ЕС договорились о новых антироссийских санкциях

Министры иностранных дел всех государств Евросоюза поддержали введение санкций в отношении физических или юридических лиц, которые могут нести ответственность за предполагаемое отравление российского политика Алексея Навального, передает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По словам дипломата, список физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не утверждался на заседании глав МИД. «Со списком будут работать послы ЕС на ближайших заседаниях в Брюсселе, то есть начиная уже со среды», – уточнил он.

По данным источников агентства, страны ЕС рассматривают вариант создания отдельного механизма, в рамках которого против нескольких российских официальных лиц будут введены санкции не «за применение химоружия», а за противодействие проведению «прозрачного расследования» инцидента с Навальным.

Как сообщал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите».

На прошлой неделе Организация по запрещению химического оружия по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, и которое не значится в списках запрещенных ОЗХО. Сам Навальный заявляет, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин. В России эти заявления опровергают.

Брюссель, Светлана Антонова

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