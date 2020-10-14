Россиян не будут пускать в Белоруссию без справки об отсутствии Covid-19

Граждан России не будут пускать в Белоруссию без предъявления справки об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии вступило в силу в среду, 14 октября.

Новое правило распространяется на иностранцев и лиц без гражданства (за исключением постоянно проживающих), прибывающих из стран, не включенных в список государств с неблагополучной эпидемической ситуацией.

«Иностранные граждане и лица без гражданства… при пересечении государственной границы Республики Беларусь должны иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию Covid-19», – говорится в документе.

Лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР должно быть выполнено не позднее 72 часов до даты пересечения белорусской границы.

Постановление правительства также предусматривает сокращение с 14 до 10 дней срока самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.

Надо отметить, что Россия и ряд других стран не входят в список стран, где фиксируются случаи заражения ковидом. Перечень регулярно обновляется Минздравом Белоруссии.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 14.10.20

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