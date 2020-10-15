Президент Киргизии объявил о своей отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в обращении к народу заявил о решении сложить полномочия. Текст обращения опубликован на официальном сайте президента.

Жээнбеков отметил, что ситуация в Бишкеке остается напряженной, агрессия не утихает и требования его немедленной отставки продолжаются. Он подчеркнул, что вчерашние кадровые решения Жогорку Кенеш (парламента страны) по утверждению нового премьера и членов кабмина и подписание президентских указов о соответствующих назначениях, «не сняли напряженность». «Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны – протестующие, с другой – правоохранительные органы», – заявил он, подчеркнув, что не держится за власть и не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан». «Поэтому принял решение уйти в отставку», – объявил Жээнбеков.

Он призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков «увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь». «Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», – добавил Жээнбеков.

Исполнять полномочия президента Киргизии после отставки Жээнбекова будет спикер парламента Канат Исаев. Такой порядок предусмотрен Конституцией Киргизии.

Президентские выборы должны пройти через три месяца после отставки главы государства.

Напомним, в среду, 14 октября, пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева сообщила, что президент проводит консультации о своей отставке с Жапаровым. В тот же день Жапаров и его сторонники потребовали отставки главы государства до конца суток. В свою очередь Жээнбеков заявлял, что уйдет в отставку после новых парламентских выборов в республике.

Как сообщал «Новый День», акции протеста в Бишкеке начались 5 октября после публикации предварительных итогов парламентских выборов. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламента, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Протесты переросли в столкновения с правоохранителями. Жээнбеков счел события в Бишкеке попыткой захвата власти и призвал лидеров политических партий «успокоить своих сторонников» и «вернуться в правовое поле». При этом он допустил отмену итогов выборов, что в итоге и произошло – ЦИК Киргизии принял соответствующее решение 6 октября. Дата новых выборов в парламент, как ожидается, будет объявлена ЦИК до 6 ноября.

На фоне протестов президент уволил премьер-министра, отправил в отставку правительство, а также отставил председателя Госкомитета нацбезопасности, начальника Генштаба вооруженных сил и секретаря Совета безопасности.

14 октября парламент утвердил новым главой правительства страны Садыра Жапарова и избрал спикером Каната Исаева.

Бишкек, Наталья Петрова

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