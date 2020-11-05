США ведут поиски консультанта для Киргизии

Госдепартамент США объявил о поисках специалиста для помощи Киргизии в проведении реформ. Претендовать на пост сможет только гражданин США. В обязанности консультанта будет входить взаимодействие как с американскими, так и с киргизскими органами власти, сообщает RT со ссылкой на документ.

Специалисту предстоит «консультирование правительства Киргизии по вопросам разработки, реализации и продвижения системных, организационных, правовых и регуляторных реформ в сфере правоохранительной деятельности и уголовного правосудия», а также помощь в борьбе с коррупцией.

Как писал «Новый День», в начале октября в Киргизии после парламентских выборов случились массовые протесты, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.11.20

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