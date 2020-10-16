«Такого еще не было»: новый премьер Киргизии получил полномочия президента – ему «дали» 100 дней

В Киргизии полномочия президента перешли новому премьер-министру страны Садыру Жапарову. Как заявил депутат республиканского парламента Омурбек Текебаев, Жапарову дали срок в 100 дней на изменение ситуации в стране.

«Такого в истории страны еще не было, чтобы в руках одного человека оказалась власть президента, премьер-министра и парламента. Народ ждет, что вы оправдаете ожидания. Для проведения реформ нужно создать условия. Если за 100 дней ничего не будет сделано, то дальше ничего и не будет», – цитирует его слова «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 14 октября Жапаров и его сторонники потребовали отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова до конца суток. В свою очередь глава государства заявлял, что уйдет в отставку после новых парламентских выборов в республике.

Однако 15 октября Жээнбеков в обращении заявил о решении сложить полномочия.

Как сообщал «Новый День», акции протеста в Бишкеке начались 5 октября после публикации предварительных итогов парламентских выборов. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламента, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Протесты переросли в столкновения с правоохранителями. Жээнбеков счел события в Бишкеке попыткой захвата власти и призвал лидеров политических партий «успокоить своих сторонников» и «вернуться в правовое поле». 6 октября ЦИК Киргизии отменил результаты голосования. Дата новых выборов в парламент, как ожидается, будет объявлена ЦИК до 6 ноября.

На фоне протестов президент уволил премьер-министра, отправил в отставку правительство, а также отстранил председателя Госкомитета нацбезопасности, начальника Генштаба вооруженных сил и секретаря Совета безопасности.

14 октября парламент утвердил новым главой правительства Садыра Жапарова и избрал спикером Каната Исаева. Стоит отметить, что Исаев официально заявил, что отказывается исполнять обязанности президента.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.10.20

Депутаты Швеции потребовали запретить учения НАТО на территории страны. / Правительство РФ сделало 31 декабря в 2021 году выходным днем. / Билл Гейтс предупредил о росте заболеваемости Covid-19 зимой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»