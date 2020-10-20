В Киргизии оправдали и.о. президента по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Киргизии вынес оправдательный приговор премьер-министру республики Садыру Жапарову, исполняющего обязанности президента, по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Данный вердикт принят в связи с «отсутствием состава преступления», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы суда.

Кроме того, суд оправдал по этому же делу еще двух оппозиционеров – главу госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчибека Ташиева и депутата парламента Таланта Мамытова.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2012 года после митинга оппозиции на центральной площади в Бишкеке. В ходе протестной акции демонстранты попытались ворваться в здание парламента.

Жапаров, Мамытов и Ташиев были арестованы при попытке штурмовать забор здания парламента. Прокуратура инкриминировала им «покушение на насильственный захват власти» и потребовала для них 10 лет лишения свободы. Городской суд Бишкека оправдал оппозиционеров, однако Верховный суд в 2013 году признал их виновными, назначил наказание в виде лишения свободы от 1 до 1,5 года и тут же выпустил их из-под стражи в зале суда.

Бишкек, Наталья Петрова

Бишкек. Другие новости 20.10.20

Трампу и Байдену на дебатах будут отключать микрофоны. / Ирландия первой в Европе ввела повторный локдаун из-за коронавируса. / У переболевших Covid-19 могут быть серьезные проблемы с сердцем. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»