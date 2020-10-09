Глава Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в столице республики – Бишкеке. Решение принято на фоне протестов, разгулявшихся в стране из-за несогласия населения с итогами парламентских выборов.

Режим ЧП начнет действовать с 20:00 9 октября. Генштабу предписано ввести воинские формирования с военной техникой «для организации блок-постов для пресечения вооруженных столкновений обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

Стоит отметить, что в столице на площади Ала-Тоо начались массовые беспорядки. Об этом сообщает 24.kg. На площади идет драка между оппозиционерами и сторонниками действующей власти. Стороны закидывают друг друга камнями и бутылками, передают местные СМИ. Лидеры и организаторы протеста покинули трибуну, ее заняли митингующие сторонники объявившего себя премьер-министром Садыра Жапарова.

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к соотечественникам, что готов сложить свои полномочия после того, как ситуация в стране стабилизируется. Жээнбеков считает, что в стране необходимо провести новые парламентские выборы и отправить в отставку правительство. Позже он подписал указ об отставке кабмина.

Как сообщал «Новый День», массовые акции протеста в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после публикации предварительных итогов парламентских выборов. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламента, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Протесты переросли в столкновения с правоохранителями.

Жээнбеков счел события в Бишкеке попыткой захвата власти и призвал лидеров политических партий «успокоить своих сторонников, увести их с мест скопления» и «вернуться в правовое поле». При этом он допустил отмену итогов выборов, что в итоге и произошло – ЦИК Киргизии принял соответствующее решение 6 октября.

В среду, 7 октября, стало известно, что в Киргизии начата процедура отстранения главы государства от должности. О запущенной процедуре импичмента сообщил депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

На следующий день появились сообщения об исчезновении президента страны. Позже его пресс-секретарь сообщила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и «лично проводит переговоры с политическими силами», чтобы вернуть обстановку в стране в правовое русло.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 09.10.20

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