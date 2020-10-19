Совбез РФ обеспокоился угрозами биологического оружия

В Совете безопасности России допускают риски возникновения эпидемий искусственно созданных вирусов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Совбеза.

«События, связанные с пандемией Covid-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», – сообщили в ведомстве.

Потому Научный совет при Совбезе счел необходимым внести «изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных в том числе с созданием искусственных вирусов».

Помимо этого эксперты предложили разработать дополнительные меры реагирования на случай терактов с использованием патогенных биологических агентов, в том числе бактерий, вирусов, генно-инженерно-модифицированных организмов и ядов биологического происхождения, передает «Интерфакс».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.20

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