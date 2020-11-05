«Назад никто не вернется»: Лукашенко не пустит в Белоруссию уехавших работать в Польшу врачей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что уехавших работать в Польшу белорусских врачей пускать обратно не будут.

Несколько дней назад власти Польши выступили с призывом к врачам из-за рубежа приезжать в страну для борьбы с коронавирусом. На это белорусский президент заявил, что уехавшие в соседнюю страну медики не смогут вернуться в Белоруссию.

«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем», – заявил Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространению респираторных вирусных инфекций (цитата по БелТА). При этом он предупредил медиков, кто решит поехать на работу в Польшу: «Уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал».

Белорусский президента уточнил, что это не угроза, а приказ для правительства. Лукашенко также заявил, что «всех надо ставить на место», не препятствуя тем, кто «хочет большого рубля» и у кого «позеленели глаза от валюты».

Ранее глава Белоруссии поручил не признавать в республике дипломы, полученные за границей, и призвал исключать студентов, которые поддерживают протесты в стране, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Кроме того, Лукашенко потребовал увольнять преподавателей, которые «гадко себя ведут в вузах», а также жестко реагировать на все протестные выступления. Такое заявление он сделал на следующий день после того, как экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о старте общенациональной забастовки.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие западные страны.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 05.11.20

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