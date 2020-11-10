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«Шутить мы не будем»: Лукашенко пригрозил закрыть частные компании без профсоюзов

Скриншот видео телеграм-канал «Пул первого»

Частные предприятия в Белоруссии должны до конца года создать профсоюзные организации, в противном случае они будут ликвидированы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой.

По его словам, у частного бизнеса есть выбор: или профсоюз, или ликвидация. «Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения», – обратился Лукашенко к главе федерации профсоюзов, отметив, что «шутить мы не будем». Глава государства также заявил, что некоторые предприятия «взяли курс на уничтожение государства и государственности в стране», однако профсоюзные ячейки должны быть созданы.

«Хочешь быть членом профсоюза – будь, не хочешь – пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация», – резюмировал Лукашенко. Видео со встречи размещено в телеграм-канале «Пул первого».

Ранее президент Белоруссии велел не пускать обратно в страну врачей, уехавших работать в Польшу после призыва Варшавы к медикам из-за рубежа приезжать в страну для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. Легитимность Лукашенко не признали многие страны Запада.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 10.11.20

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