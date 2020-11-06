ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество начать подготовку к новой пандемии. Эта тема будет ключевой во время 73-й ежегодной сессии, которая пройдет в формате телеконференции.

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», – говорится в заявлении организации.

ВОЗ планирует принять резолюцию «об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении», а также призывает страны готовиться к чрезвычайным ситуациям в этой сфере на высшем политическом уровне. В частности, в организации рекомендуют предусмотреть вознаграждение медиков, провести подготовку медперсонала и повышать роль работников здравоохранения на местах.

В документе указывается, что многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, а мир объединился вокруг плана по ускорению разработки вакцин, диагностических и терапевтических средств.

Кроме того, на форуме будет обсуждаться план борьбы с «забытыми» тропическими болезнями, а также проблема менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 06.11.20

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