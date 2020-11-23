Италия озвучила жесткие меры по борьбе с Covid-19 и решении о переносе Рождества

Первое Рождество в эпоху Covid-19 в Италии, в этом году, фактически начнется уже 3 декабря, когда истечет срок действия последнего указа премьер-министра, и будут введены новые антивирусные положения, действующие также в период праздников. Некоторые из них уже понятны: если данные позволят, в стране можно будет перемещаться между регионами, при этом предполагается, что никаких исключений для вечеринок и собраний на площадях в новогоднюю ночь не будет.

Однако ряд министров, например глава здравоохранения Роберто Сперанца, в течение нескольких дней твердили, что на данный момент дебаты по поводу Рождества – это сюрреализм. Премьер-министр Джузеппе Конте в свою очередь без ущерба для центральной и решающей роли, которую будут играть данные по каждому решению, указывал, какой будет линия правительства: «мы должны подготовиться к более трезвому Рождеству: праздников, поцелуев и объятий не будет».

Впрочем, это не означает полного локдауна, что было бы равносильно нанесению последнего удара по туризму и тысячам коммерческих предприятий, которые собирают более 30% годового оборота в рождественский период. «Мы думаем, что можно будет обмениваться подарками. И позволить экономике расти», – сказал Конте. Формула, по которой будут принимать меры, еще не установлена, при этом понимается, что не следует отказываться от системы Италии, разделенной на полосы.

Примечательно, что рождественские покупки будут доступны. Магазины и торговые центры смогут промышлять в выходные и праздничные дни, а входы будут ограничены не только магазинами, но и улицами и площадями, особенно в некоторых крупных городах и по выходным.

Вечернее открытие также для ресторанов и пабов, а на ужин дома будут рекомендации, а не запреты, которые неприменимы: вероятно, что за столом не может быть больше шести, то есть, самое большее, только сожители и близкие родственники.

«В это Рождество, – подтверждает заместитель министра здравоохранения Сандра Зампа, – мы должны стремиться к тому, чтобы встреч было как можно меньше». «До Рождества осталось 40 дней, и на данный момент эпидемиологические данные говорят нам, что мы не можем перемещаться между регионами», – подчеркивает Зампа. – Мы ожидаем, что цифры улучшатся, и поэтому возможны исключения».

Наконец, что касается комендантского часа, который в настоящее время установлен в 22:00 по всей Италии, он может быть перенесен на 23:00 или полночь, но на вечер 24-го и 31-го числа также есть вероятность, что он может начать действовать с часа ночи.

С другой стороны, никакие отступления не допускаются в отношении мероприятий на площадях или в других местах встреч или проведения частных вечеринок. «Частные собрания и вечеринки не будут разрешены. В те дни также будут надлежащим образом регламентированы, потому что, в отличие от этого лета, не будет никаких исключений. Мы не можем позволить себе третью волну», говорит Зампа.

Рим, Елена Васильева

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