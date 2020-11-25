Вьетнамский министр призвал готовиться к повторной вспышке коронавируса

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг предупредил о риске повторной вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа на территории страны. Об этом он заявил в ходе общереспубликанского совещаниия, посвященного профилактике и борьбе с Covid-19, пишет «Зан чи».

«Следует отметить, что риск повторного распространения Covid-19 во Вьетнаме очень велик, несмотря на то, что внутри страны не было обнаружено новых случаев заболевания на протяжении уже 83 дней. Количество случаев заражения Covid-19 в странах по всему миру продолжает расти, поэтому существует весьма серьезный риск завоза этой инфекции и в нашу страну», – констатировал глава Минздрава.

Он призвал усилить контроль за всеми въезжающими во Вьетнам из-за рубежа. Министр указал на то, что особенно опасным источником возможного распространения инфекции остается нелегальная трансграничная миграция. Так, только в этом году границу незаконно пересекли порядка 20 тыс. мигрантов из соседних государств, передает ТАСС.

Ханой, Иван Гридин

Ханой. Другие новости 25.11.20

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