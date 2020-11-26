российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 ноября 2020, 11:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Рейс в Китай отменили из-за идентичных тестов на Covid-19 у 190 пассажиров

Рейс авиакомпании «Икар» из Москвы в китайский Чжэнчжоу был отменен из-за того, что все 190 пассажиров предъявили идентичные результаты при тестировании на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщили в посольстве КНР в России.

«190 пассажиров рейса EO429 предоставили идентичные результаты серологического теста, что не гарантирует достоверность тестов. В результате пассажиры не смогли получить «код здоровья» для посадки на борт», – объяснили диппредставительстве, добавив, что ни в авиакомпании, ни в медорганизации, проводившей тест не смогли объяснить случившееся..

«Посольство обратилось к авиакомпании «Икар» с просьбой провести повторное тестирование, организовать пребывание оказавшихся в затруднительном положении пассажиров, а также обеспечить защиту их прав и интересов», – рассказали в посольстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.11.20

Россия испытала новую ракету системы ПРО. / Ученые оживили древних червей из вечной мерзлоты. / Индонезия намерена экстрадировать в Россию украинского блогера. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России установлен антирекорд по числу заболевших и умерших от коронавируса

В рекордные сроки: в Сербии завершается строительство сovid-больницы

Заражаемость Covid-19 в России второй день идет на спад

Вьетнамский министр призвал готовиться к повторной вспышке коронавируса

Минпромторг предложил меры для работы фудкортов в пандемию

Пренебрегающие средствами защиты люди мешают выходу на плато по Covid-19

Глава Роспотребнадзора рассказала о ежегодном возвращении коронавируса

Китай ограничил движение транспорта у границ с Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Транспорт, Туризм, Китай, Коронавирус из Китая,