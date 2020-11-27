NYT сообщила о бессимптомном выпадении зубов у переболевших коронавирусом

После перенесенного Covid-19 некоторые люди сталкиваются с серьезными проблемами в ротовой полости вплоть до выпадения зубов. Об этом пишет The New York Times. Издание приводи несколько случаев переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа люди сталкивались с выпадением зубов.

Так, например, жительница Нью-Йорка Фара Хемили потеряла зуб после выздоровления. Она отметила, что при это не испытывала боли, кровотечения также не было. Хемили сообщила о других подобных случаев у тех кто перенес Covid-19. Кто-то так же потерял зуб или даже не один, у других эмаль становилась серой или подверженной сколам, а также воспалялись десны.

По мнению прач-пародонтолога из Университета Юты Дэвида Окано, вероятно, на фоне коронавирусной инфекции у некоторых людей происходит обострение существовавших стоматологических проблем.

Президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли в свою очередь отметил, что выпадение зубов без кровотечения необычно и свидетельствует о каких-то процессах, происходящих с кровеносными сосудами в деснах.

The New York Times также обращает внимание на то, что случаи выпадения зубов у переболевших коронавирусом достаточно редки.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.11.20

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