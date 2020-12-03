Япония готовится к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания

Япония намерена прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к середине 2030-х годов, сообщает Kyodo. Данное предложение находится на согласовании в министерстве экономики, промышленности и торговли страны. Авторы инициативы полагают, что через десять с небольшим лет все новые автомобили будут использовать гибридный, электрический или водородный двигатель.

Решение избавиться от автомобилей с ДВС стало обсуждаться на уровне правительства после заявления главы кабмина Японии Ёсихидэ Суги. Он декламировал намерение свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Если в стране запретят продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, по оценкам экспертов, возникнет технологический всплеск в производстве электродвигателей.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 03.12.20

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