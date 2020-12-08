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«Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина»: Лукашенко возмутился запретом на посещение Олимпийских игр

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына от участия в своих мероприятиях, включая Олимпиады, вызвало возмущение у действующего главы белорусского государства.

Лукашенко заявил, что не понимает, за что его наказывают, добавив, что белорусская сторона будет обращаться в суд. «Пусть [Томас] Бах (президент МОК – прим.ред.) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!, – цитирует президента Белоруссии БелТА. – Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас»

«Я 25 лет не принимал в них (олимпийских мероприятиях – прим. ред.) участия, переживу и дальше», – заключил он.

Накануне МОК объявил, что отстраняет действующих членов исполнительного совета национального олимпийского комитета Белоруссии от всех олимпийских мероприятий. Речь идет о президенте Александре Лукашенко, его сыне Викторе Лукашенко, занимающего пост первого вице-президента НОК, и председателе Федерации хоккея Белоруссии Дмитрии Баскове. Данное решение не распространяется на Татьяну Дроздовскую, так как в составе исполкома НОК она представляет спортсменов.

«МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК не защищает должным образом белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри НОК, членских спортивных федераций или движений», что «противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и поэтому серьезно влияет на репутацию Олимпийского движения».

При этом белорусские спортсмены, несмотря на санкции против НОК, смогут участвовать как в квалификационных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм, так и в самих Олимпиадах, следует из сообщения МОК.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 08.12.20

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