Прокуратура Дании обвинила гражданина России в шпионаже

Прокуратура Дании выдвинула обвинения в шпионаже подданному России. Его подозревают в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях страны. По данным RT, мужчина находится под стражей с июля. Он проживает в Дании на постоянной основе.

По мнению представителей российского посольства в Дании, предъявленные россиянину обвинения ошибочны. «Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», – говорится в заявлении диппредставительсва.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 09.12.20

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