В Хорватии из-за пандемии запретили передвижение по стране

В Хорватии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вступили в силу дополнительные ограничения. Теперь граждане и оказавшиеся в стране гости ограничены в передвижении по территории страны с 23 декабря по 8 января.

Вступили в силу: запрет на передвижение между регионами страны, ограничение до 10 января на участие в общественных собраниях, введены электронные пропуски. Кроме того, жителям страны рекомендовано на данный период уйти в отпуска, сообщает ТАСС.

Исключения сделаны для сотрудников СМИ, дипломатов, работников снабжения и транспортной сферы, медиков и пациентов, а также представителей ряда служб и граждан, перемещающихся к месту работы и обратно.

В Хорватии подтверждено более 197,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3,3 тыс. пациентов скончались. В стране ограничено проведение массовых мероприятий, закрыты ночные и игровые клубы, казино, кафе и рестораны, спортзалы. Кроме того, запрещено проведение свадебных торжеств.

Загреб, Иван Гридин

Загреб. Другие новости 23.12.20

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