Родные жертв коронавируса в Италии потребовали от властей €100 млн

Несколько сотен жителей Италии, потерявшие близких из-за пандемии коронавирусной инфекции, обратились в суд с требованием к правительству выплатить им €100 млн ($122 млн) в качестве компенсации, сообщает Reuters. Иск в суд Рима, подали около 500 человек. Ответчиками по нему выступают премьер-министр страны Джузеппе Конте, глава Минздрава Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Инициатором выступила общественная организация Noi Denunceremo, которая появилась в апреле. Ее цель – отстаивание интересов граждан, умерших от коронавирусной инфекции в городе Бергамо, столице Ломбардии. По словам главы организации, Луки Фуско, иск станет «рождественским подарком» для тех, кто «не сделал то, что требовалось».

По мнению заявителей, в феврале, во время первой волны коронавирусной инфекции в Ломбардии местные власти и национальное правительство не смогли оперативно отреагировать на угрозу и не предприняли должных мер. Они также обвиняют власти в отсутствии планов по борьбе с пандемиями.

В Италии с начала эпидемии коронавирусом нового типа заразились почти 2 млн человек. 1,2 млн вылечились, более 70 тыс. умерли. Власти объявили об общенациональном карантине во время рождественских и новогодних праздников. Он продлится до 6 января. В стране позволено работать только магазинам продуктов, товаров первой необходимости, аптекам.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 24.12.20

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