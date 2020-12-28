Минобороны посоветовало не вести диалог с Россией с позиции силы

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин ответил на выпады некоторых стран вести диалог с Россией «с позиции силы». «Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем что угроза силы является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», – заявил он в интервью «РГ».

По его словам, Россия всегда исходила из того, что наиболее острые проблемы следует решать за столом переговоров. «Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учёта интересов друг друга», – сказал он.

25 ноября глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.20

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