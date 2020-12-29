Власти Калифорнии готовятся к строгому карантину

В Калифорнии обсуждают вопрос о продлении строгих антикоронавирусных ограничений в связи с тем, что в больницах не остаётся коек для тяжело больных, пишет The Independent. Власти штата требуют, чтобы люди не покидали свои дома. На территории штата зарегистрировано более 2 млн заболевших, в реанимациях не хватает мест.

Днем ранее за сутки выявили 37 тыс. новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее заявлял, что в случае несоблюдения ограничений после праздников будет всплеск заболеваемости.

В минувшие выходные большинство больниц округа Лос-Анджелес достигли 100%-ной заполняемости. Пришлось перенаправлять машины скорой помощи в другие клиники. «Печальная реальность такова, что наша ситуация может только ухудшиться с наступлением 2021 года», – сказала директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.12.20

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