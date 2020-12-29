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NewDayNews.ru

Вторник, 29 декабря 2020, 15:55 мск

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США предупредили банки о риске махинаций с вакцинами от Covid-19

Минфин США предупредил сотрудников финансово-кредитных учреждений о риске мошенничества и кибератак, на фоне вакцинации от коронавирусной ифекции нового типа. Об этом заявили во входящей в структуру Минфина США Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN).

Из документа следует, что мошенническая деятельность может включать в себя продажу неодобренных вакцин, поддельных версий препаратов и незаконную перепродажу вакцин. «Мошенники уже предлагали за деньги предоставить вакцины раньше, чем это предусмотрено соответствующим планом их распространения», – утверждают в агентстве.

Москва, Иван Гридин

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