США предупредили банки о риске махинаций с вакцинами от Covid-19

Минфин США предупредил сотрудников финансово-кредитных учреждений о риске мошенничества и кибератак, на фоне вакцинации от коронавирусной ифекции нового типа. Об этом заявили во входящей в структуру Минфина США Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN).

Из документа следует, что мошенническая деятельность может включать в себя продажу неодобренных вакцин, поддельных версий препаратов и незаконную перепродажу вакцин. «Мошенники уже предлагали за деньги предоставить вакцины раньше, чем это предусмотрено соответствующим планом их распространения», – утверждают в агентстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.12.20

Ушел из жизни модельер Пьер Карден. / Власти Калифорнии готовятся к строгому карантину. / Парламент Черногории заступился за Сербскую православную церковь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»