В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по распространению Covid-19

Мировое сообщество не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавирусной инфекции нового типа в 2021 году, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

«Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми», – отметила она.

Она призвала соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции, так как это важно, передает ТАСС. По словам Сваминатан, человечеству не удастся достичь коллективной иммунизации в 2021 году. «В некоторых стран будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения», – сказала специалист.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.01.21

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