Италия грозит Pfizer иском из-за задержки поставок вакцины от коронавируса

Власти Италии задумались о возможности обратиться в суд с иском к Pfizer в связи с с задержками поставок вакцины, передает La Repubblica. С соответствующим заявлением выступил министр по региональным проблемам Франческо Бочча.

«Мы требуем ясности и уважения к нашей стране. Даже если мы первые в Европе применяем вакцину, нам нужна ясность в отношении еженедельного распределения препарата», – заявил министр. По словам Боччи, «никаких односторонних сокращений без предварительного уведомления» быть не должно.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 20.01.21

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