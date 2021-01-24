Пакистан разрешил экстренное применение вакцины «Спутник V»

Власти Пакистана одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в экстренных ситуациях, пишет Dawn со ссылкой на представителя правительства.

«На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях – это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», – сообщил он.

В роли импортёра и дистрибьютера вакцины выступит местная фармацевтическая компания AGP. «Спутник V» стала третьей вакциной, которая получила одобрение в Пакистане.

Исламабад, Иван Гридин

Исламабад. Другие новости 24.01.21

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