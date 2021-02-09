Эксперты ВОЗ отчитались о поездке в Ухань: откуда появился коронавирус, пока точно неизвестно (ВЕРСИИ)

Экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайским ученым пока не удалось выяснить точное происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил на пресс-конференции глава международной группы экспертов ВОЗ, специалист организации по зоонозным инфекциям Питер Бен Эмбарек по итогам совместной исследовательской работы в Ухане в феврале.

По его словам, эксперты изучили четыре ключевые гипотезы, как вирус мог передаться человеку. Первая версия – это прямая передача от животного к человеку, вторая – передача вируса к человеку от промежуточного животного, в котором вирус мог адаптироваться и находиться до передачи к человеку. Третья гипотеза предполагает передачу вируса через продовольственную цепочку, в частности, через поверхность замороженных продуктов. И, наконец, четвертая гипотеза связана с возможностью инцидента в лаборатории, сообщает The Guardian.

Как отметил Эмбарек, наиболее вероятной из них является передача вируса от животного к человеку через промежуточный носитель. Этой версии эксперты ВОЗ намерены уделить большое внимание в дальнейшем. Также очень вероятной является гипотеза с передачей вируса через поверхности замороженных продуктов, что не исключает того, что вирус мог быть привезен издалека. Маловероятно эксперт назвал версию, предполагающую прямую передачу вируса от летучих мышей: в Ухане нет колоний летучих мышей. При этом он допустил возможность того, что вирус могли распространить другие животные. Эмбарек также счел маловероятной передачу вируса к человеку из-за лабораторной утечки. Он подчеркнул, что эта версия не требует дальнейшего изучения в рамках работы по изучению причин происхождения вируса.

Также Эмбарек заявил, что пока неизвестно, какую роль сыграл рынок морепродуктов в Ухане в распространении нового коронавируса. «Вирус был распространен в декабре 2019 года среди людей, которые работали на рынке «Хуанань», и среди тех, кто его посещал… Мы также знаем, что вирус был распространен и среди лиц, не связанных с этим рынком. Они были связаны с другим рынком ... Так что картина в этом отношении не ясна», – отметил эксперт ВОЗ.

Специалист добавил, что его команда получила дополнительный материал и нашла подсказки, чтобы иметь возможность изучить данный вопрос в дальнейшем. «Мы все еще работаем над гипотезой о том, что вирус мог быть занесен инфицированным человеком, а затем распространилась среди других людей на рынке. Но это также могло произойти через продукты, которые продавались на рынке, и особый интерес вызывает замороженное мясо диких животных, выращенных на фермах. Известно, что некоторые из этих видов восприимчивы к коронавирусу», – отметил Эмбарек. При этом он указал, что путь вируса от животного до рынка Хуанань мог быть очень запутанным и мог пересечь границы. Все это требует дополнительного исследования, отметил специалист.

В свою очередь эксперт Национальной комиссии здравоохранения Китая, профессор Лян Ваньнянь заявил, что промежуточное животное, от которого произошла передача вируса к человеку, еще предстоит идентифицировать. По его словам, изначально вирус мог возникнуть у летучих мышей и ящеров, однако образцы коронавируса, обнаруженные у этих видов в дикой природе, не идентичны Sars-Cov-2. Ученый считает, что сейчас исследования должны быть сосредоточены на том, как вирус распространяется среди животных.

Также Лян Ваньнянь заявил, что до вспышки коронавируса в конце 2019 года в Ухане не было обнаружено каких-либо следов распространения вируса среди населения города. «Нет достаточных доказательств, чтобы определить, распространился ли он в Ухане до декабря 2019 года», – сказал профессор. В то же время вирус мог распространяться в других регионах до того, как был обнаружен в Ухан в конце 2019 года, заявил он.

Специалист добавил, что рынок животных и морепродуктов «Хуанань» в Ухане был одним из мест, где произошла вспышка Covid-19, но в то же время передача вируса происходила и в других местах города. С имеющимися данными пока невозможно определить, как Sars-Cov-2 появился на рынке «Хуанань», заключил он. По его словам, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить роль замороженных продуктов в передаче вируса.

Москва, Наталья Петрова

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