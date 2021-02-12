В Японии из-за пандемии Covid-19 учредили должность министра по одиночеству

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга распорядился создать новую должность. Чиновник будет обязан бороться с одиночеством и изоляцией людей в стране. Об этом пишет Nikkei. Он распорядился, чтобы на этот пост назначили министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Предполагается, что он будет совмещать работу в двух качествах.

«Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», – дал поручение Суга.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 12.02.21

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