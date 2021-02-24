российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 февраля 2021, 09:51 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

AstraZeneca сорвет поставки вакцины в ЕС и во втором квартале 2021 года

Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca планирует поставить менее половины вакцин против коронавируса в Евросоюз, чем было предусмотрено контрактом, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Ранее компания обязалась поставить в ЕС во втором квартале 2021 года 180 млн доз, напоминает агентство. Однако в ходе внутренних встреч компания сообщила, что «поставит менее 90 миллионов доз», сообщил участвовавший в переговорах официальный представитель ЕС. Он также добавил, что Евросоюзу важно достигнуть целей вакцинации, для чего рассматриваются поставки от других производителей вакцины.

В AstraZeneca в свою очередь заверили, что старательно работают над повышением производительности цепочки поставок в Евросоюз. Напомним, 22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca в первом квартале не выполнит обязательства перед ЕС и вдвое сократит поставки вакцины.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 23.02.21

Немецкий перестраховщик прекращает обслуживать «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций. / «Хватит на нас наживаться!» Вождь индейцев потребовал от Jeep прекратить использовать имя чероки. / Провальная вакцинация лишает Украину безвизового режима с ЕС. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Еврокомиссия закупает бесполезное лекарство от коронавируса на €1 млрд

Россияне чаще стали обращаться к психологам на фоне пандемии

Заболеваемость коронавирусом в России оказалась минимальной за четыре месяца

Австрийские ученые уточнили сроки сохранения иммунитета к Covid-19

«Я догадывался, что получить вакцину будет непросто»: президент Сербии лично встретит первую партию британской AstraZeneca

100-летняя жительница Самары успешно победила коронавирус

Первый в мире цельновирионный препарат: в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19

Эксперты назвали самой пострадавшей от пандемии торговлю среднего размера

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Европа, Коронавирус из Китая,