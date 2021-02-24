AstraZeneca сорвет поставки вакцины в ЕС и во втором квартале 2021 года

Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca планирует поставить менее половины вакцин против коронавируса в Евросоюз, чем было предусмотрено контрактом, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Ранее компания обязалась поставить в ЕС во втором квартале 2021 года 180 млн доз, напоминает агентство. Однако в ходе внутренних встреч компания сообщила, что «поставит менее 90 миллионов доз», сообщил участвовавший в переговорах официальный представитель ЕС. Он также добавил, что Евросоюзу важно достигнуть целей вакцинации, для чего рассматриваются поставки от других производителей вакцины.

В AstraZeneca в свою очередь заверили, что старательно работают над повышением производительности цепочки поставок в Евросоюз. Напомним, 22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca в первом квартале не выполнит обязательства перед ЕС и вдвое сократит поставки вакцины.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 23.02.21

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