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NewDayNews.ru

Среда, 24 февраля 2021, 09:52 мск

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Еврокомиссия закупает бесполезное лекарство от коронавируса на €1 млрд

Закупка еврокомиссий по здравоохранению препарата для лечения Covid-19 ремдесивир является «невероятной авантюрой». Такое заявление сделала депутат Европарламента от Франции Виржини Жорон в журнале Valeurs actuelles, указав на то, что данный препарат был признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) неэффективным для лечения от коронавирусной инфекции нового типа.

Жорон отметила, что в 2020 году Еврокомиссия подписала контракт с лабораторией Gilead на покупку 500 тыс. доз ремдесивира по цене €2 тыс. за каждую. В итоге общая стоимость контракта составила €1,035 млрд. В связи с этим она направила депутатский запрос. Комиссия ответила, что не была проинформирована о негативных результатах клинического исследования ремдесивира.

Valeurs actuelles в свою очередь утверждает, что комиссия была уведомлена о неэффективности препарата на следующий день после подписания контракта, а авторитетный научный журнал Science сообщает, что в компании Gilead знали обо всём ещё раньше, отмечает ИноTV.

Тем не менее ЕК не намерена ни пересматривать контракт, ни наказывать лабораторию. По мнению Жорон, администрация Евросоюза так продемонстрировала некомпетентность, и называла её беззубой.

Брюссель, Иван Гридин

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