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Четверг, 4 марта 2021, 11:43 мск

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Тайские моряки спасли четырех кошек с горящего судна

Моряки ВМС Таиланда спасли четырех рыжих кошек, которых бросили на горящем корабле в Андаманском море. Экипаж покинул судно, однако позже оказалось, что хвостатых забыли забрать с терпящего бедствие судна. Спасатель смог добраться до перевернувшегося к тому моменту судна принять на спину кошек, чтобы спасти их

Отмечается, что животные находятся в безопасности, а их жизням ничего не угрожает. Сейчас кошек разместили в командном пункте. О них заботятся, им ничего не угрожает, сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что рыболовное судно Phamonsin Nava 10 загорелось и начало тонуть примерно в 13 км (восьми милях) от райского острова Ко Аданг 2 марта. Все восемь членов экипажа эвакуировались с борта и были спасены проплывавшим рыболовецким судном, сообщает тайская газета The Nation. За кошками спасатели вернулись позже.

Бангкок, Иван Гридин

Бангкок. Другие новости 04.03.21

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