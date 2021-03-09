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Вторник, 9 марта 2021, 10:46 мск

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Создатели «Спутника V» потребовали извинений от европейского регулятора

Фото: Минздрав РФ

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Об этом сообщается в Twitter на официальной странице, посвященной вакцине. Ранее представитель EMA сравнила перспективу экстренного одобрения российского препарата в Австрии с «русской рулеткой».

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», – говорится в заявлении.

Разработчики «Спутника V» также напомнили, что EMA не допускала подобных высказываний в адрес других вакцин. В сообщении говорится, что такие комментарии «неуместны», так как подрывают доверие к агентству и экспертизе.

Москва, Иван Гридин

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