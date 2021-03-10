В КГБ Белоруссии рассказали о сценариях протестов в марте

У белорусской оппозиции есть три сценария проведения протестов 25-27 марта, заявил глава Комитета госбезопасности (КГБ) страны Иван Тертель. Он предупредил, что правоохранители будут пресекать любые нарушения «по закону, но жестко». По его словам, протестующие будут предпринимать попытки дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Один из озвученных главой КГБ сценариев предполагает, что оппозиция подаст заявку на проведение марша со сбором на площади Якуба Коласа, но, по данным спецслужб, после этого люди могут выдвинуться маршем по улицам, что приведет к столкновениями с представителями правопорядка. «Возможны более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий гражданам, которые будут находиться в том числе в районе этих мероприятий», – заявил глава КГБ в эфире «Беларусь 1».

Согласно второму сценарию, люди соберутся в районе площади Бангалор (северная часть Минска), где произойдет «эмоциональный подогрев граждан», отметил Тертель. После этого, как считают в КГБ, организаторы намерены повести митингующих в центральные районы города и будут устраивать провакации в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Третий сценарий предполагает запрет на проведение акций. В этом случае организаторы якобы намерены призывать граждан на несанкционированные митинги со столкновениями с правоохранительными органами.

По словам Тертеля эти сценарии были разработаны теми, кто покинул пределы Белоруссии.

Ранее Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем на президентских выборах, призвала «мобилизовать протестный дух» и «планировать возвращение на улицы городов» 25 марта. Эксперты считают, что к возобновлению протестов может привести публикация фильма «Лукашенко. Золотое дно» автора Telegram-канала Nexta, в нем рассказывается о резиденциях, автомобилях и самолетах главы Белоруссии.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 09.03.21

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