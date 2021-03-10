российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 марта 2021, 17:04 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Российскую вакцину от Covid-19 зарегистрировали еще в двух странах

Фото: Минздрав России

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована еще в двух странах – Кении и Марокко. Об этом говорится в сообщениях Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В обеих странах препарат прошел регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В РПФИ уточнили, что «Спутник V» одобрили уже 48 стран с общим населением свыше1,2 млрд человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.21

Bellingcat отказался подтверждать свою причастность к «сливу» информации о госизмене Зеленского. / «Рассмотрим быстро» – Кремль готов ответить на запрос Зеленского посетить Москву. / «Россия купается в нефтедолларах!» – американский военный обвинил США в нежелании давить на Москву и спасать Украину. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Литве женщина скончалась после инъекции вакцины Pfizer

Треть стран в мире держат границы закрытыми для туристов

Президент Итало-российской торговой палаты высказался о вакцине «Спутник V»

Туристы в Таиланде смогут переждать карантин в море

Госдума раскрыла коронавирусную статистику: депутаты не спешат прививаться

Создатели «Спутника V» потребовали извинений от европейского регулятора

Налоговики заявили о проблемах при выплате «ковидных» $1,4 тыс. американцам

В России продолжает снижаться заболеваемость Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,