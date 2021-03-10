Российскую вакцину от Covid-19 зарегистрировали еще в двух странах

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована еще в двух странах – Кении и Марокко. Об этом говорится в сообщениях Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В обеих странах препарат прошел регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В РПФИ уточнили, что «Спутник V» одобрили уже 48 стран с общим населением свыше1,2 млрд человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.21

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