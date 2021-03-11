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Четверг, 11 марта 2021, 10:46 мск

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Глава Минздрава Чехии выступил против вакцинации «Спутником V» без позволения EMA

Фото: Минздрав РФ

Глава Минздрава Чехии Ян Блатный запретил использование в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Об этом чиновник заявил в ходе выступления перед депутатами нижней палаты парламента страны, сообщает Чешское телевидение.

«Я не предоставлю «Спутнику V» исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешенными для применения EMA», заявил он, добавив, что на сегодняшний день исключение для российской вакцины из числа стран Евросоюза сделали только Венгрия и Словакия.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил в интервью пражской «Парламентской газете», что предложит премьер-министру Андрею Бабишу отправить Блатного в отставку из-за его противодействия закупкам вакцины «Спутник V» без одобрения ЕМА. Глава кабмина в ответ заявил, что не намерен менять состав кабмина.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 11.03.21

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