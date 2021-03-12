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Пятница, 12 марта 2021, 09:34 мск

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Глава Минздрава Словакии покинет пост из-за скандала со «Спутником V»

Глава Миздрава Словакии Марек Крайчи покинет пост из-за кризиса в правительстве, который был вызван сложностями с поставками в страну вакцины от коронавируса, сообщает Reuters. «Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить я не держусь за свое кресло», – сказал он на брифинге.

В конце февраля премьер-министр Словакии Игорь Матович договорился о поставках партии российской вакцины «Спутник V» в обход позиции партнеров по правящей коалиции, чем вызвал их недовольство. Они настаивали на одобрении российской вакцины европейским регулятором.

Матович в начале марта объявил, что страна закупит у России 2 млн доз вакцины «Спутник V» в обход одобрения словацкого регулятора или Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Это вызвало недовольство президента Зузаны Чапутовой и некоторых партнеров по коалиции, отмечает Bloomberg. Они раскритиковали премьер-министра за то, что он заключил сделку, не посоветовавшись с ними и проигнорировав внешнеполитический курс страны.

Братислава, Иван Гридин

Братислава. Другие новости 12.03.21

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