США отговаривали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины

Минздрав США убеждал власти Бразилии не закупать российские вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, говорится в докладе ведомства. В частности, в документе указано, что подразделение министерства, занимающееся международными отношениями (Office of Global Affairs), боролось со «зловредным» влиянием Кубы, Венесуэлы и России на ситуацию в Латинской Америке.

Там также указано, что руководство США посчитало, что эти страны стремятся укрепить влияние в регионе, что идет вразрез с интересами национальной безопасности США.

«Минздрав координировал свои действия с другими государственными структурами США, чтобы укрепить дипломатические связи со странами Латинской Америки и предложить техническую и гуманитарную помощь, чтобы отговорить страны региона принимать помощь от этих злонамеренных государств», – говорится в отчете. Также в отчете сказано, что американцы «убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19».

Как напоминает «Коммерсантъ», в пятницу, 12 марта, Минздрав Бразилии сообщил, что подписало контракт с Россией о поставке 10 млн доз разработанной в РФ вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.03.21

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