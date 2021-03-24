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Среда, 24 марта 2021, 11:47 мск

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«Ситуация чрезвычайная»: ВОЗ объявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, говорится в сообщении на сайте организации. Заболевание может приводить к параличу и смерти.

В ВОЗ классифицировали вспышку как чрезвычайную ситуацию второго уровня сложности. В стране по состоянию на 18 марта уже зарегистрированы четыре случая паралича у детей. Заболевание выявили в Хатлонской области и в городе Гиссар в период с ноября 2020 года по март текущего года. Дети заразились циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2). Данный штамм вируса в настоящее время циркулирует в Пакистане.

Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2.

В настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, заявили в ВОЗ. Специалисты отслеживают контакты заболевших детей и анализируют данные об охвате вакцинацией.

Отмечается, что в феврале 2021 года в Таджикистане завершилось проведение плановой общенациональной наверстывающей кампании иммунизации с использованием инактивированной полиовирусной вакцины (ИПВ).

Согласно расчетам ВОЗ и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), плановый охват вакцинации достигал приблизительно 96% в 2019 году и превышал 90% в 2020 году.

Душанбе, Наталья Петрова

Душанбе. Другие новости 24.03.21

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