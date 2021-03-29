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Понедельник, 29 марта 2021, 09:59 мск

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Глава Венесуэлы предложил оплачивать вакцину от Covid-19 нефтью

В настоящее время в стране одобрена российская вакцина против коронавируса «Спутник V» и китайский препарат Sinopharm

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины от коронавирусной инфекции нефтью. Об этом он сообщил в Twitter. По словам главы государства, вакцину можно получить за деньги, «похищенные» у страны или с помощью обмена нефти на препараты.

На сегодняшний день Венесуэла находится под жесткими санкциями США. Все танкеры и судовладельческие компании, вывозящие нефть из страны рискуют оказаться под санкциями. Речь идет о запрете сотрудничества с американскими компаниями и возможности иметь счета в этой стране.

Мадуро также напомнил о международной программе COVAX, которая предполагает закупку и распределение препаратов между беднейшими странами мира.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 29.03.21

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Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая,