Парижские врачи призвали ввести жесткий карантин по Covid-19

Врачи Парижа заявили о «катастрофическом» количестве новых госпитализаций с коронавирусом. Они призывают власти страны закрыть границы Франции. По данным издания Le Journal du Dimanche медики выступили с обращением, под которым подписались более 40 врачей из Парижа.

Медики заявляют, что в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии уже не осталось свободных коек, а ресурсы настолько ограниченны, что вскоре медикам придется делать выбор, кого спасти, а кого обречь на смерть. «Такой сортировке будут подвергаться все пациенты, как с Covid-19 так и без Covid-19, в особенности для обеспечения взрослым пациентам доступа к интенсивной терапии».

По оценкам медиков, новые, более мягкие ограничения, которые ввел президент Франции Эммануэль Макрон, не могут остановить «быстро возобновляющуюся эпидемию». На сегодняшний день на пике заболеваемости, медикам приходится практиковать «медицину катастроф» из-за нехватки коек и ресурсов. По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции выявили свыше 4,57 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, более 94,6 тыс. пациентов скончались. За минувшую неделю было зарегистрировано более 2 тысяч погибших от коронавируса и вызванных им осложнений.

Париж, Иван Гридин

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