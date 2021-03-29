российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 марта 2021, 09:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса

Медики в Чехии выявили новый штамм коронавируса и приступили к его изучению. Штамм обнаружили сотрудники одной из лабораторий в городе Брно в ходе тестирования на Covid-19.

По предварительным оценкам специалистов, новая мутация не является более опасной, чем британский и южноафриканский штаммы вируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Чехии за время пандемии коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 1,5 млн человек, скончались почти 26 тыс.

Ранее стало известно ещё об одном новом штамме Covid-19, который получил распространение в регионе Бретань на северо-западе Франции. Официальных данных, является ли он более опасным, пока также нет

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 29.03.21

Парижские врачи призвали ввести жесткий карантин по Covid-19. / Глава Венесуэлы предложил оплачивать вакцину от Covid-19 нефтью. / Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Парижские врачи призвали ввести жесткий карантин по Covid-19

В России ожидают массового заражения коронавирусом домашних животных

Глава Венесуэлы предложил оплачивать вакцину от Covid-19 нефтью

Албания доверилась российской и китайской вакцинам от коронавируса

В России второй день подряд выявляют более 9 тысяч заболевших Covid-19

Макрон обеспокоен новым типом мировой войны из-за России и вакцин от Covid

В Москве выросла заболеваемость covid-19 среди пожилых

Власти определили предельную цену на третью российскую вакцину от Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Европа, Коронавирус из Китая,