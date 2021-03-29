В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса

Медики в Чехии выявили новый штамм коронавируса и приступили к его изучению. Штамм обнаружили сотрудники одной из лабораторий в городе Брно в ходе тестирования на Covid-19.

По предварительным оценкам специалистов, новая мутация не является более опасной, чем британский и южноафриканский штаммы вируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Чехии за время пандемии коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 1,5 млн человек, скончались почти 26 тыс.

Ранее стало известно ещё об одном новом штамме Covid-19, который получил распространение в регионе Бретань на северо-западе Франции. Официальных данных, является ли он более опасным, пока также нет

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 29.03.21

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